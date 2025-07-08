Alanyaspor'da Erzurum kampı başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için Erzurum'da kampa girdi.



Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular ve teknik ekip, 9 gün sürecek kamp için Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde toplandı.



Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıkan futbolcular, aktivasyon çalışması ve koşunun ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.



Futbolcular, idmanı dar alanda turnuva maçlarıyla tamamladı.



Alanyaspor, kampta 3 hazırlık maçı yapacak.



