Savic transferinde Fenerbahçe'ye rakip: Napoli

İtalyan Medyası, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Vanja Milinkovic-Savic'e İtalya Serie A'nın son şampiyon Napoli'nin de talip olduğunu ileri sürdü.
"FENERBAHÇE ISRARCI"
Çizme basınına yansıyan haberlerde; "Napoli, Savic transferinde elini çabuk tutmalı çünkü Fenerbahçe oyuncu için ısrarcı" ifadeleri yer aldı.
16 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
Torino, 2020 yılında Standard Liege'den transfer ettiği 2.02'lik dev kaleci için 16 milyon Euro bonservis talep ediyor. Sırp oyuncunun, sözleşmesi 2026'da bitecek.
Kariyeri boyunca 221 maça çıkan Savic, kalesinde 246 gol görürken, 71 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.
"FENERBAHÇE ISRARCI"
Çizme basınına yansıyan haberlerde; "Napoli, Savic transferinde elini çabuk tutmalı çünkü Fenerbahçe oyuncu için ısrarcı" ifadeleri yer aldı.
16 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
Torino, 2020 yılında Standard Liege'den transfer ettiği 2.02'lik dev kaleci için 16 milyon Euro bonservis talep ediyor. Sırp oyuncunun, sözleşmesi 2026'da bitecek.
Kariyeri boyunca 221 maça çıkan Savic, kalesinde 246 gol görürken, 71 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.