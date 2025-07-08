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FIFA Kulüpler Dünya Kupasında şampiyona dev ödül!

FIFA Kulüpler Dünya Kupasını şampiyon olarak tamamlayan takım ekstra olarak 37.2 milyon euro para kazanacak.

calendar 08 Temmuz 2025 13:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
FIFA Kulüpler Dünya Kupasında şampiyona dev ödül!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası takımlara ek gelir kaynağı oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda en çok gelir elde eden takımlar belli oldu.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid 72,89 milyon euro ile zirvede yer aldı. Listenin ikinci sırasında 66,43 milyon euro ile geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Paris Saint-Germain yer alırken Fransız ekibini 52,32 milyon euro ile Fluminense takip etti.

Kulüplere yaz aylarında ekstra gelir sağlayan turnuvada kupayı kazanan ekip 100 milyon euroyu aşan gelire ulaşacak.

Finale çıkacak takımlar 27.9 milyon euro, şampiyon olan takım ise ekstra 37.2 milyon euro daha kazanacak.

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