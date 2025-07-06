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Borna Sosa, Crystal Palace'a doğru!

Ajax'ta forma giyen hırvat sol bek Borna Sosa, Crystal Palace'a transfer olmak üzere.

calendar 06 Temmuz 2025 20:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Borna Sosa, Crystal Palace'a doğru!
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Ajax ve Crystal Palace, Borna Sosa için anlaşmaya yakın.

Borna Sosa, Ajax'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Hırvat sol bek, Crystal Palace'a gidecekler listesinde. Kulüpler anlaşmaya yaklaşıyor.

PALACE'IN İLGİSİ UZUN SÜREDİR VAR


Palace'ın ilgisi bir süredir biliniyordu. Sosa, teknik direktör Oliver Glasner ile iyi görüşmeler yaptıktan sonra kulüp Ajax'a bir teklif sundu. Kulüpler artık bir anlaşmaya vardı ve anlaşmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

AJAX'TA YAPRAK DÖKÜMÜ

Sosa'nın yaklaşan transferi ile Ajax'tan göç başlıyor. Kristian Hlynsson (FC Twente) ve Christian Rasmussen (Fortuna Düsseldorf) çoktan ayrıldılar ve Sivert Mannsverk'in de yakında ayrılması muhtemel.

 

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