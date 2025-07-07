Roma'nın yeni hedefi: Richard Rios

İtalya ekiplerinden Roma, transfer hedefi olarak Palmeiras oyuncusu Richard Rious'u listesine ekledi.

calendar 07 Temmuz 2025 18:03
Fotoğraf: Imago
Roma'nın yeni hedefi: Richard Rios
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Yeni sezon planlamalarını sürdüren Roma'da transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Atalanta'dan ayrılıp Roma'nın başına geçen teknik direktör Gian Piero Gasperini takımdaki eksikleri belirledi ve gözünü orta saha transferine dikti

Calcio Mercato'nun haberine göre Roma, Palmeiras forması giyen Richard Rios'u kadrosuna katmak istiyor.

Brezilya ekibi Palmeiras'ın ise Kolombiyalı Richard Rios'un ayrılığı için 30 milyon euro istediği belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Palmeiras ile geçtiğimiz sezonda 35 maça çıkan Rios, takımına 4 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

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