Yeni sezon planlamalarını sürdüren Roma'da transfer gelişmeleri yaşanıyor.



Atalanta'dan ayrılıp Roma'nın başına geçen teknik direktör Gian Piero Gasperini takımdaki eksikleri belirledi ve gözünü orta saha transferine dikti



Calcio Mercato'nun haberine göre Roma, Palmeiras forması giyen Richard Rios'u kadrosuna katmak istiyor.



Brezilya ekibi Palmeiras'ın ise Kolombiyalı Richard Rios'un ayrılığı için 30 milyon euro istediği belirtildi.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Palmeiras ile geçtiğimiz sezonda 35 maça çıkan Rios, takımına 4 gol ve 4 asist katkısında bulundu.



