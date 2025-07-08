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Beşiktaş Noah Okafor'un peşini bırakmıyor

Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş, Milan oyuncusu Noah Okafor için kulübü Milan'a teklifte bulundu.

calendar 08 Temmuz 2025 12:42
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş Noah Okafor'un peşini bırakmıyor
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Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosunu Tammy Abraham ve David Jurasek tranferleri ile güçlendiren Beşiktaş, sıradaki hedefini Noah Okafor olarak belirledi.

Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, oyuncu için Milan'a somut adımlar attı.

Okafor ile Werder Bremen ve Redbull Leipzig kulüplerinin de ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

25 yaşındaki Noah Okafor, henüz geleceği hakkında bir karar vermedi.

Noah Okafor, en son Milan'dan Napoli'ye kiralanmıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Milan ve Napoli formalarını terleten Okafor, toplamda 21 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

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