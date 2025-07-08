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Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski yolcu!

Fenerbahçe, 2023 yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski ile yollarını ayırma kararı aldı.

calendar 08 Temmuz 2025 09:36 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 09:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski yolcu!
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Yeni sezon çalışmaları kapsamında yeni transferler için bekleyişe geçen Fenerbahçe'de, ayrılıklar yaşanacak.

AYRILIK KARARI

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda iyi bir performans sergilemesine rağmen, geçtiğimiz sezon beklentilerin çok uzağında kalan Sebastian Szymanski için ayrılık kararı alındı.

MOURINHO BEĞENİYORDU!

Sarı-lacivertli yönetim, İtalyan kulüpleriyle transfer masasına otururken önümüzdeki günlerde ayrılığın resmiyet kazanabileceği öğrenildi. Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, her durumda Szymanski'nin hırslı ve mücadeleci oyununa vurgu yaptı.


EN AZ 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin bu kararı almasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ise iyi bir bonservis bedeli beklemeleri. Yönetim, Polonyalı orta saha oyuncusundan en az 15 milyon Euro gelir beklerken buradan gelecek parayı yeni transferlerin maddi kaynağı olarak kullanmayı düşünüldüğü belirtildi.

SZYMANSKİ SONRASI ASENSIO

Szymanski'nin ayrılığının hemen sonrasında ise gözler Marco Asensio'ya çevrilecek. Fenerbahçeli idarecilerin, bu transferde sona yaklaştı.


Fenerbahçe kariyerinde 108 defa sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Sebastian Szymanski, 20 gol atarken, 28 asist kaydetti. 

 
 

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