Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic, takımın yaz dönemindeki kadro hamlelerinden memnun kaldı.ESPN'den Brian Windhorst'un The Hoop Collective Podcast'te aktardığına göre, Sırp yıldız, kulübün Bruce Brown ve Tim Hardaway Jr. hamlelerini destekledi.Windhorst, Jokic'in İngilizce olarak kamuoyuna konuşmadığını, ancak kulübe yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre bu gelişmelerin Jokic tarafından olumlu karşılandığını söyledi. Bruce Brown, Nuggets'ın 2023 şampiyonluğundaki kilit isimlerden biriydi. Tim Hardaway Jr. ise dış şut tehdidiyle Denver'ın yedek rotasyonuna derinlik katacak.2025-26 sezonu, Nuggets için hem bir dönüm noktası hem de yeni bir başlangıç niteliğinde olacak. Bu, kulübün NBA'deki 50. yılı ve aynı zamanda Michael Malone'un teknik direktörlüğü olmadan geçireceği ilk sezon. Malone, Nisan ayında görevden alınmış, yerine yardımcı antrenör David Adelman getirilmişti.Yönetim katında da değişiklikler yaşandı. Genel menajer Calvin Booth ile yollar ayrıldı, yerine Ben Tenzer geçici GM olarak atandı. Ancak tüm bu değişiklikler, Nuggets'ın agresif bir offseason planı uygulamasına engel olmadı.Denver; Michael Porter Jr. ve bir gelecek birinci tur hakkını Phoenix Suns'a gönderip karşılığında Cameron Johnson'ı almış, ayrıca Sacramento Kings'ten de pivot Jonas Valanciunas'ı takasla kadrosuna katmıştı.Nuggets, 2025 NBA Draftı'nda herhangi bir hakkı bulunmamasına rağmen "şimdi kazan" mentalitesiyle ilerliyor. Koçluk ve yönetim departmanlarında köklü değişiklikler yaşansa da, yapılan hamlelerle Nikola Jokic'in memnuniyeti korunmuş görünüyor.