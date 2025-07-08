Jhon Duran için flaş iddia: "Al Nassr'a dönmeyecek!"

Fenerbahçe'nin 1 yıllığına kiraladığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın, gelecek sezon Al Nassr'a dönmeyeceği iddia edildi.

calendar 08 Temmuz 2025 08:28 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 08:32
Haber: Akşam, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Jhon Duran için flaş iddia: 'Al Nassr'a dönmeyecek!'
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Yeni sezon forma tanıtımını 1 Temmuz'da yapan ve o gün Jhon Duran'ı İstanbul'a indiren Sarı-Lacivertliler, transferi yaklaşık 1 hafta sonra açıklayabildi.

İSTENİLEN SONUÇ ALINAMADI

21 yaşındaki Kolombiyalı golcüyü Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiralayan Fenerbahçe; satın alma opsiyonu ve +1 yıllık daha kiralama üzerine Suudi ekibiyle pazarlık yürüttü anca istediği neticeyi alamadı.

MALİYET 20 MİLYON EURO

7 ay önce Aston Villa'dan 77 milyon euroya Al Nassr'a transfer olan Duran'ın, Fenerbahçe'ye 1 yıllık maliyeti menajerlik ücretiyle birlikte 20 milyon euro olacak.

"AL NASSR'A DÖNMEYECEK"

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, satın alma opsiyonu bulunmayan Kolombiyalı forvetin önümüzdeki sezon Al Nassr'a dönmeyeceğini yazdı. Kiralık olarak forma giyecek oyuncunun bir sonraki yıl hangi takımda top koşturacağı şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan Suudi basını, "Al Nassr Duran'ın 1 yıllık ayrılışından 14 milyon euro kazandı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 18 maça çıkan Duran, 12 gol kaydetti. 


 
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