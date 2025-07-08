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Karşıyaka'da "Kurtuluş" toplantısı!

Karşıyaka Spor Kulubü'nde camianın önemli isimleri, kulübün kurtuluşu için bir araya gelecek.

calendar 08 Temmuz 2025 13:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da 'Kurtuluş' toplantısı!
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Yeni sezon öncesi güçlükle de olsa yönetim bulmasına rağmen sponsor görüşmelerinden sonuç çıkmayınca henüz bütçe oluşturamayan Karşıyaka Spor Kulübü'nde camianın önemli isimleri bugün bir araya gelecek.

Bu yıl futbola destek olan eski başkanlardan Azat Yeşil'in ev sahipliğindeki buluşmada Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, daha önce birlikte hareket etmelerine rağmen aralarında anlaşmazlık yaşanan eski başkanlar Cenk Karace ile İlker Ergüllü, yönetimlere her dönem büyük mali destek veren camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu, eski futbol şube başkanlarından Mustafa Taşova bir araya gelecek. Eski yöneticilerden Mustafa Karabağlı'nın ise şehir dışındaki işleri nedeniyle toplantıya katılamayacağı öğrenildi.

Toplantıdan tarihinin mali olarak en sıkıntılı dönemlerini yaşayan Karşıyaka için güçbirliğinin çıkması bekleniyor.
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