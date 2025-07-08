İzmir futbolunda korkutan sessizlik

ALTAY VE BUCA SIKINTILI

ALTINORDU VE MENEMEN FK'DA GÜNDEM DEVİR

Futbolda profesyonel liglerde yeni sezonun başlaması için geri sayıma geçilirken, İzmir temsilcilerinin çoğunda korkutan sessizlik hakim.Kentte yalnız yabancı yatırımcısı olan Süper Lig'deki Göztepe ve namağlup 2'nci Lig'e çıkan belediye destekli Aliağa FK transferde harekete geçip sezon hazırlıklarına sorunsuz başlarken, köklü takımlar mali ve idari belirsizlik yaşıyor. İzmir'de şirket statüsünde yönetilmeyen tek kulüp olarak kalan kentin en köklü kulübü 113 yıllık Karşıyaka, şirketleşmeye gitmesine rağmen yatırımcı bulamayan 111 yıllık Altay'ın yanı sıra Menemen FK, Bucaspor 1928, Altınordu, Tire 2021 FK, Bornova 1877, İzmir Çoruhlu FK gibi kulüplerin hepsinde ayrı sorunlar var.Özellikle geçen yıl Süper Lig'deki basketbol takımının 26 senelik sponsoru Yaşar Ailesi'nin ayrılışının ardından, kulübün vergi yükü de yöneticilere kaldıktan sonra sıkıntıya düşen Karşıyaka, iki kez kayyuma kalma tehlikesini son anda önledi. 26 Haziran'da toplama bir yönetim bulmasına rağmen kaynak yaratamayan Kaf-Kaf, dağılan 3'üncü Lig'deki futbol ve basketbol takımlarını henüz kuramadı. Kamu borcu taksitlendirmesinin de geçen hafta bozulmasıyla toplam borcu 1 milyar TL sınırına yaklaşan, stadını, altyapı tesislerini bir türlü yapamayan, elindeki kulüp binasını bile kaybeden Karşıyaka'da camia çare arıyor. Daha önce şirketleşme kararı almasına rağmen tarihi borç yüküyle yatırımcı bulamayan, 4 yıldır transfer yapamayınca futbolda 3'üncü Lig'e düşen Altay'da Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetim de çare olamadı.FIFA'nın koyduğu transfer yasağını açma ihtimali bulunmayan siyah-beyazlı yönetim, alacakları için kulübe ihtar çeken altyapı patentli önemli oyuncularını da kaybetti. Bucaspor 2019'da amatöre düştükten sonra Başkan Cihan Aktaş'ın Tire 1922'yi satın almasıyla kurulan 2'nci Lig'deki Bucaspor 1928'in başı sarı-lacivertli kulübün borçları nedeniyle dertte. FIFA, Bucaspor'un Süper Lig'de oynadığı 2010-11 sezonundan yabancı futbolculardan Daddy'nin alacağı nedeniyle Bucaspor 1928'e transfer yasağı koyarken, son sezonlardan yerli oyuncuların alacakları da kulübü zorluyor. Henüz adım atamayan Buca'da tesisler de sıkıntılı durumda. Bucaspor'un eski kulüp binası harabeye dönerken, Kaynaklar Tesisleri'ndeki sahalar da depo yapılmıştı.Seyit Mehmet Özkan yönetiminde kurduğu tesisler, altyapı yapılanması ve yetiştirdiği futbolcularda Türkiye'ye örnek olan Altınordu'da 2012'den bu yana kulübü yöneten Özkan pes etme aşamasına geldi. 2'nci Lig'deki A takımı devretmek isteyen Özkan henüz belirlediği kriterlere uyan yatırımcı bulamadı. Geçen sezon Play-Off oynayan kırmızı-lacivertliler yeni sezon öncesi A takımda hiçbir adım atmadı. Yine daha önce şirketleşen ve son iki sezondur kulübü yöneten Bilgin Tokul başkanlığında 2'nci Lig'de iki kez Play-Off'tan eli boş dönen Menemen Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi yine devredilecek. Başkan Bilgin Tokul kulübü devretmekle ilgili görüşmelerinden henüz sonuç alamazken, belirsizliğin hakim olduğu takımda yaprak kımıldamıyor. 3'üncü Lig'deki Tire 2021 FK'da uzun bekleyişin ardından yönetim geçen hafta Özkan Karadaş'a devredildi. Aynı ligdeki Bornova 1877 ve daha önce adı Bergama Belediyespor olan İzmir Çoruhlu FK'da yeni sezonla ilgili henüz hiç adım atılmadı.