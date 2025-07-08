New York Knicks, Tom Thibodeau'nun görevine son verdikten sonra başantrenörlük görevine Mike Brown'ı getirdiğini resmen açıkladı.Brown, dört şampiyonluk kazanan takımlarda çalışmış bir isim olarak tecrübesiyle öne çıkıyor. Knicks Başkanı Leon Rose, "Brown, NBA Finalleri'nde yedek antrenörlük yapmış, oyuncu gelişiminde başarılı, şampiyonluk tecrübesi olan biri. Takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz," dedi.Brown, geçtiğimiz sezon Sacramento Kings ile yollarını ayırmıştı. Ancak 2022-23 sezonunda Kings'i 2006'dan sonra ilk kez play-off'a taşıyarak Yılın Koçu seçilmişti.Ayrıca 2007'de Cleveland Cavaliers'ı NBA Finalleri'ne taşıyan Brown, 2003'te Spurs ile, 2017-18-22'de Warriors ile şampiyonluk yaşamış ve 2017 play-off'larında Steve Kerr yokken 12-0'lık galibiyet serisi yakalamıştı.Knicks, son iki sezonda en az 50 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakaladı. 2024 şampiyonu Boston Celtics'i eleyip Doğu Finali'ne kadar çıkan ekip, Indiana Pacers'a 6 maçta kaybetti.Ancak Pacers'ın Haliburton'ı kaybetmesi ve Celtics'teki belirsizlikler, Knicks'i Doğu'nun favorisi konumuna getirdi. Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns gibi yıldızlara sahip olan kadroya, bench için Jordan Clarkson ve Guerschon Yabusele eklendi.