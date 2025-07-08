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Mersin Spor, Justin Cobbs ile yeniden anlaştı

Mersin Spor, iç transferde Justin Cobbs ile 1 yıllığına sözleşme uzattığını duyurdu.

calendar 08 Temmuz 2025 14:02
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Mersin Spor, Justin Cobbs ile yeniden anlaştı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, ABD'li oyun kurucu Justin Cobbs ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Cobbs ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyun kurucumuz geçtiğimiz sezonda gösterdiği liderlik, saha görüşü ve kritik anlardaki etkili performansıyla takımımıza değerli katkılar sunmuştur. Yeni sezonda da aynı kararlılık ve hedef birliğiyle yolumuza devam ediyoruz." denildi.

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