Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro planlaması şekillenmeye devam ediyor.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın "Teklif gelen oyuncular var" açıklamasının ardından ayrılması muhtemel isimlerden birinin Denis Draguş olduğu öğrenildi.
Rumen forvete özellikle Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova'nın ciddi ilgi gösterdiği ve bu doğrultuda Trabzonspor'a resmi teklif sunacakları kaydedildi.
KİRALIK TEKLİFLERE RET
Denis Draguş için Gaziantep FK, Samsunspor ve Göztepe gibi Süper Lig kulüplerinden de kiralık tekliflerin geldiği ifade edilirken, Trabzonspor yönetimi bu teklifleri kabul etmediği belirtildi.
Yönetimin, oyuncunun bonservisiyle satılması ihtimaline daha sıcak baktığı ifade ediliyor.
(61saat)
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın "Teklif gelen oyuncular var" açıklamasının ardından ayrılması muhtemel isimlerden birinin Denis Draguş olduğu öğrenildi.
Rumen forvete özellikle Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova'nın ciddi ilgi gösterdiği ve bu doğrultuda Trabzonspor'a resmi teklif sunacakları kaydedildi.
KİRALIK TEKLİFLERE RET
Denis Draguş için Gaziantep FK, Samsunspor ve Göztepe gibi Süper Lig kulüplerinden de kiralık tekliflerin geldiği ifade edilirken, Trabzonspor yönetimi bu teklifleri kabul etmediği belirtildi.
Yönetimin, oyuncunun bonservisiyle satılması ihtimaline daha sıcak baktığı ifade ediliyor.
(61saat)