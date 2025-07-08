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Trabzonspor'da Draguş için 3 teklife ret!

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Denis Draguş'a Lech Poznan ve Süper Lig kulüpleri ilgisini sürdürüyor.

calendar 08 Temmuz 2025 12:13
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Draguş için 3 teklife ret!
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Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro planlaması şekillenmeye devam ediyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın "Teklif gelen oyuncular var" açıklamasının ardından ayrılması muhtemel isimlerden birinin Denis Draguş olduğu öğrenildi.

Rumen forvete özellikle Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova'nın ciddi ilgi gösterdiği ve bu doğrultuda Trabzonspor'a resmi teklif sunacakları kaydedildi.


KİRALIK TEKLİFLERE RET

Denis Draguş için Gaziantep FK, Samsunspor ve Göztepe gibi Süper Lig kulüplerinden de kiralık tekliflerin geldiği ifade edilirken, Trabzonspor yönetimi bu teklifleri kabul etmediği belirtildi.

Yönetimin, oyuncunun bonservisiyle satılması ihtimaline daha sıcak baktığı ifade ediliyor.
(61saat)

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