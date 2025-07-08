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Melike Pekel, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Melike Pekel'i renklerine bağladı.

calendar 08 Temmuz 2025 18:45
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Melike Pekel, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Melike Pekel'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki santrforla 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Bordeaux gibi önemli takımların formalarını giyen Melike Pekel, geçen sezonu Avusturya 1. Ligi şampiyonu St. Pölten'de geçirmişti.

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