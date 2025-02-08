G.Antep ile A.Demirspor'un kıran kırana pazarlığı

Trendyol Süper Lig'de tırmanışa geçmek isteyen Gaziantep FK, transfere hız verdi.



Teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, savunmayı takviye etmek için rotasını Adana Demirspor'a çevirdi. Gaziantep ekibi, mavi-şimşeklerin yıldız stoperi Semih Güler için tüm şartlarını zorluyor.



Gaziantep Semih Güler ile her konuda anlaştı. Ancak Demirspor'la bonservis problemi var. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Güler transferinde görüşmeleri bizzat kendisi yapıyor.



30 MİLYON TL İSTİYOR



Beşiktaş'ın da bir dönem ilgilendiği Semih Güler için kıran kırana geçen görüşmelerde Akdeniz temsilcisi 30 milyon TL bonservis istedi.



Transferin birkaç gün içinde netleşeceği öğrenildi. 30 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sezon 22 maçta 3 gol katkısı sağladı. Almanya'da Westfalia Herne altyapısından yetişen Güler, 2014'te geldiği Türkiye'de Eskişehirspor ve Eyüpspor formalarını da giydi.



2019-20 devre arasında Eskişehirspor'dan transfer olduğu Adana Demirspor'da Vincenzo Montella döneminde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti.



