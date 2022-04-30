Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti.



Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





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