Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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