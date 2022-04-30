Abdullah Avcı: 'Şampiyon olacağız dedim!'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2021/22 sezonu şampiyonluğunu kazandırmalarının ardından açıklama yaptı.



Duygularını tarif eden Abdullah Avcı, "Çok karışık duygular içindeyim. Ne yaşadığımı bilmiyorum. Geçen sezon son maçta, Gençlerbirliği maçından sonra soyunma odasında Beşiktaş şampiyonluğa seviniyordu. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu izlerken baktım, 'Ben de geçen sene oradaydım' dedim. Sonrasında 'Biz de şampiyonluğa oynayacağız' dedim. Bu kayıtlarda var. Lig başladı 'Trabzonspor şampiyonluğa oynar' dediler. 'Hayır, Trabzonspor şampiyon olacak' dedim." ifadelerini kullandı.



Avcı, "İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyoruz dedik. Bugün yarıştığımız takımlar, Trabzonspor'a saygı gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, herkes Trabzonspor'un oyununu tebrik etti. Böyle devam etmeli. Seneye yine bir takım şampiyon olacak." açıklamasını yaptı.



Deneyimli teknik adam, "Ahmet Ağaoğlu'na, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkür Ertuğrul Doğan'a... Gerçek bir Trabzonspor taraftarı. Bana ve ekibime sağladığı ortam için ona ayrı bir parantez açıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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