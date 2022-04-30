Uğurcan Çakır: 'Gururluyuz, onurluyuz'

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 2021/22 sezonu şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Uğurcan Çakır'ın sözleri:



" Bugün şampiyon olacağımıza inanmıştım. Sezon başından beri çok iyi mücadele veriyoruz. Oynayan, oynamayan hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Hiçbir zaman bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Penaltıyı kurtardım, inanılmaz bir his. Çok mutlu oldum.



Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. 2010/11'de yaşananlar var. O zaman üzüntüden, şimdi ise mutluluktan ağlıyoruz. Bu şehrin çocukları olarak çok mutluyuz. Bütün şehre armağan olsun."





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