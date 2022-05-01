Trabzonspor'da 7 şampiyonlukta yerli isimlerle

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor kazandığı 7 şampiyonluğu da yerli isimlerle kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 7 şampiyonlukta yerli isimlerle
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01 Mayıs 2022 00:11
Trabzonspor, kazanılan 7 şampiyonluğu da yerli isimlerle elde etti.

Bordo mavilileri şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı zafere ulaşan 7. yerli teknik adam oldu.

Trabzonspor'da daha önce, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonunda ise Özkan Sümer, döneminde mutlu sona ulaştı.

Trabzon dışından ilk isim

Trabzonspor'a 37 sezon sonra şampiyonluk sevinci yaşatan Abdullah Avcı, Trabzon dışından ilk kez bordo-mavili takıma bu başarıyı elde ettiren teknik adam oldu.

Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile olmak üzere 6 şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğunu şehir dışından bir isimle yakaladı.

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