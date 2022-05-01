Andreas Cornelius: 'Biz bunu sezon başında söyledik'

Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius, şampiyonluğa ulaşmalarının ardından açıklamalarda bulundu.



Bordo-mavili formayla ligde 15 gol atan Andreas Cornelius bu şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.



Andreas Cornelius "Tarif edilmesi zor harika duygular bunlar. Uzun bir yolculuk bizimkisi. Sezon başladığında şampiyon olacağımızı birbirimize söylemiştik. Bu hedefi gerçekleştirdik, çok mutluyuz. Kolay olmadı ama başardık." açıklamasını yaptı.





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