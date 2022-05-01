Marek Hamsik: "Daha çok şampiyon olacağız"

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da tecrübeli oyuncu Marek Hamsik, kariyerinin ilk şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik: 'Daha çok şampiyon olacağız'
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01 Mayıs 2022 00:55
Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu kazanan Sloven yıldız Marek Hamsik, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sloven oyuncu yaptığı açıklamada "İlk şampiyonluğumu Trabzonspor'da yaşayacağımı tahmin etmek imkansızdı. Bu insanları mutlu etmek harika. Sahada taraftarlarla birlikte bu şampiyonluğu kutladık. Onlarla birlikle bunu uzun yıllar yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
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