Marek Hamsik: 'Daha çok şampiyon olacağız'

Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu kazanan Sloven yıldız Marek Hamsik, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sloven oyuncu yaptığı açıklamada "İlk şampiyonluğumu Trabzonspor'da yaşayacağımı tahmin etmek imkansızdı. Bu insanları mutlu etmek harika. Sahada taraftarlarla birlikte bu şampiyonluğu kutladık. Onlarla birlikle bunu uzun yıllar yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
Sloven oyuncu yaptığı açıklamada "İlk şampiyonluğumu Trabzonspor'da yaşayacağımı tahmin etmek imkansızdı. Bu insanları mutlu etmek harika. Sahada taraftarlarla birlikte bu şampiyonluğu kutladık. Onlarla birlikle bunu uzun yıllar yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
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