Trabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un, 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne gidiş yolu netleşti.



Türk takımlarının uzun yıllardır Avrupa'da başarı elde edememesi nedeniyle ülke puanı sıralamasında oldukça gerileyen Türkiye, önümüzdeki sezon itibarıyla Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek ve bundan etkilenen ilk şampiyon Trabzonspor olacak. Rusya ve Ukrayna takımlarının önümüzdeki sezon geleceği meçhul olduğu için Trabzonspor'a bir umut doğsa da Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'in Roma'yı mağlup ettiği maç sonrası Norveç, Türkiye'yi sıralamada geride bıraktı ve Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hayalleri suya düşmüş oldu.



PLAY-OFF'TAN KATILACAK



Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne giriş için tek tur oynayacak. Turnuvaya play-off turundan katılacak olan Bordo-mavililer, 2 Ağustos Salı günü belli olacak rakibiyle ilk maçı 16 veya 17 Ağustos'ta, ikinci maçı ise 23 veya 24 Ağustos'ta oynayacak.



Trabzonspor, 1992-93 sezonunda adı Şampiyonlar Ligi olan turnuvaya yalnızca 2011-12 sezonunda katılmış, Inter, Lille ve CSKA Moskova'nın olduğu grupta 7 puanla 3. olmuştu.





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