Trabzonsporlu taraftarlar maç bitti sanarak sahaya girdi

Trabzonsporlu taraftarlar, hakemin düdüğünü 'bitti' sanarak sahaya girdi. Mücadele 7 dakika durdu.

Haber; Sporx.com
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Trabzonsporlu taraftarlar maç bitti sanarak sahaya girdi
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30 Nisan 2022 22:31
Trabzonspor taraftarları, maç bitti zannederek 90+4. dakikada maç 2-2'yken sahaya girdi.

Uzun süreli anonslar ve güvenlik güçlerinin uğraşları sonucunda taraftarlar stadyumdan çıkarıldı. 

Bu sırada korner direğini söken bir Trabzonspor taraftarı, maçın bitmediğini öğrenince korner direğini yerine dikti.

Mücadele 7 dakika sonra yeniden başladı.
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