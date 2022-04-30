Trabzonsporlu taraftarlar maç bitti sanarak sahaya girdi

Trabzonspor taraftarları, maç bitti zannederek 90+4. dakikada maç 2-2'yken sahaya girdi.
Uzun süreli anonslar ve güvenlik güçlerinin uğraşları sonucunda taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.
Bu sırada korner direğini söken bir Trabzonspor taraftarı, maçın bitmediğini öğrenince korner direğini yerine dikti.
Mücadele 7 dakika sonra yeniden başladı.
Uzun süreli anonslar ve güvenlik güçlerinin uğraşları sonucunda taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.
Bu sırada korner direğini söken bir Trabzonspor taraftarı, maçın bitmediğini öğrenince korner direğini yerine dikti.
Mücadele 7 dakika sonra yeniden başladı.
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