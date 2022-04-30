Abdülkadir Ömür: 'Şampiyonluk böyle bir hismiş'

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, 2021/22 sezonu şampiyonluğunu kazanmalarının ardından açıklama yaptı.



İşte Abdülkadir Ömür'ün açıklamaları:



"Tek bir şey söyledik, Trabzonspor'u şampiyon yapmak. Bu bizim çocukluk hayalimizdi. 2010-11'de bu üzüntüyü yaşayanlardan biriyim. Bir söz vermiştik. Tüm Türkiye'ye, dünyaya bu şampiyonluk armağan olsun. İçeride herkes ağlıyor. Böyle bir hismiş. Trabzonspor ile şampiyon olmak her gence nasip olmaz. Çok mutluyum.



Tek bir şey söyledik, Trabzonspor'u şampiyon yapmak. Bu bizim çocukluk hayalimizdi. 2010-11'de bu üzüntüyü yaşayanlardan biriyim. Bir söz vermiştik. Tüm Türkiye'ye, dünyaya bu şampiyonluk armağan olsun. İçeride herkes ağlıyor. Böyle bir hismiş. Trabzonspor ile şampiyon olmak her gence nasip olmaz. Çok mutluyum.



Maçtan önce Dorukhan'a 'Şampiyon olursak dokunma, ağlarım' dedim. Dokunmaya gerek kalmadı, ağladım. Maçtan önce Uğurcan ile konuşmak istedim, o da inanılmaz motiveydi. Çok mutluyuz çok."





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