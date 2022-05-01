Trabzonspor'un yıldızlarından kutlama açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un savunma oyuncuları Vitor Hugo ve Stefano Denswil, 38 yılın ardından gelen şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.



Brezilyalı stoper Vitor Hugo, şampiyonluğu "Mutluluğu tarif edecek kelime bulamıyorum. Şampiyonluk tişörtünü giymek, tarif edilemez. Bütün şehir kutlayacağız." şeklinde yorumladı.



Hollandalı stoper Stefano Denswil ise Antalyaspor maçının ardından "Tüm takımı tebrik ederim. Çok çalıştık, bu şampiyonluğu hak ettik. Daha fazlasını kutlayacağız." açıklamasında bulundu.

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