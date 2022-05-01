Kadıköy'de arbede! Bayrağı astırmadılar...

Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar, Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti.



Trabzonspor bayrağını Bağdat Caddesi'ne asmak isteyen bordo-mavili taraftarlara Fenerbahçe taraftarları izin vermedi.



Trabzonspor taraftarlarının bu hareketine tepki gösteren Fenerbahçeliler bordo-mavi bayrakları da ele geçirdi.



Taraftarların kısa süreli tartışması daha sonra kavgaya dönüştü. Daha sonra araya giren vatandaşlar tarafından taraflar sakinleşti.





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