Kadıköy'de arbede! Bayrağı astırmadılar...

Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar, Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti.
Trabzonspor bayrağını Bağdat Caddesi'ne asmak isteyen bordo-mavili taraftarlara Fenerbahçe taraftarları izin vermedi.
Trabzonspor taraftarlarının bu hareketine tepki gösteren Fenerbahçeliler bordo-mavi bayrakları da ele geçirdi.
Taraftarların kısa süreli tartışması daha sonra kavgaya dönüştü. Daha sonra araya giren vatandaşlar tarafından taraflar sakinleşti.
Trabzonspor bayrağını Bağdat Caddesi'ne asmak isteyen bordo-mavili taraftarlara Fenerbahçe taraftarları izin vermedi.
Trabzonspor taraftarlarının bu hareketine tepki gösteren Fenerbahçeliler bordo-mavi bayrakları da ele geçirdi.
Taraftarların kısa süreli tartışması daha sonra kavgaya dönüştü. Daha sonra araya giren vatandaşlar tarafından taraflar sakinleşti.
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