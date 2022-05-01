Kadıköy'de arbede! Bayrağı astırmadılar...

Trabzonspor taraftarlarının Kadıköy Bağdat Caddesi'ne Trabzonspor bayrağı asmak istedi ancak Fenerbahçe taraftarları buna engel oldu.

, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de arbede! Bayrağı astırmadılar...
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01 Mayıs 2022 02:03
Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar, Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti.

Trabzonspor bayrağını Bağdat Caddesi'ne asmak isteyen bordo-mavili taraftarlara Fenerbahçe taraftarları izin vermedi.

Trabzonspor taraftarlarının bu hareketine tepki gösteren Fenerbahçeliler bordo-mavi bayrakları da ele geçirdi.

Taraftarların kısa süreli tartışması daha sonra kavgaya dönüştü. Daha sonra araya giren vatandaşlar tarafından taraflar sakinleşti.

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