Sörloth'tan Trabzonspor paylaşımı

2019 - 2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth, bordo mavililerin şampiyonluğuyla ilgili paylaşım yaptı.Sörloth kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor'u şampiyonluğundan dolayı kutladı.Son günlerde adı Beşiktaş ile anılan Sörloth'un yaptığı Trabzonspor paylaşımı şöyle: