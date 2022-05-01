Bakasetas: 'Bu insanlar şampiyonluğu hak etti'

Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Anastasios Bakasetas, şampiyonluk kutlamalarında konuştu.



Yunan futbolcu maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu mutluluğu Trabzonspor taraftarına verebilmek... Harika bir şey. Üç yıl önce başka bir hikaye vardı, şu an başka bir hikaye. Tüm takımla gurur duyuyorum. Yanımdaki arkadaşımdan öğrendiğim kadar, yaşananların ardından bu insanlar, bu şampiyonluğu hak etti." sözlerini kullandı.



Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas, bu sezon ligde çıktığı 31 maçta 8 gol 4 asist üretti.





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