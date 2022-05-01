İsmail Köybaşı: 'Bu şampiyonluğu hissettim'

Trabzonspor'un sol beki İsmail Köybaşı, şampiyon oldukalrı Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İsmail Köybaşı yaptığı açıklamada, "Duygularım çok yoğun. Bakasetas, Siopis, benim için çok güzel şeyler söyledi. Sağ olsunlar, onlar da bizden, yabancı değiller." dedi.



Kazanılan şampiyonluğu hissettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Ben hep takıma destek oldum, bu yapmam gerekendi. Bu anlar çok değerli, unutulmaz. Çok şey söylemek istiyorum ama ileride... Ben bu şampiyonluğu hissettim" ifadelerini kullandı.





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