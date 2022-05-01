Arda Turan'dan Trabzonspor'a tebrik!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u tebrik etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan'dan Trabzonspor'a tebrik!
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01 Mayıs 2022 02:10
Galatasaray'da Arda Turan, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

Arda Turan yaptığı paylaşımda, "Memleket takımı tutmanın en iyi örneklerinden Trabzon şehrini, yönetimini, teknik ekibini, futbolcularını, çalışanlarını ve Trabzonlu tüm dostlarımı gönülden tebrik ederim, en güzel rekabetlerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

İşte Arda Turan'ın yaptığı paylaşım:


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