Ahmet Ağaoğlu: 'Şampiyonlukta bir şey aramayın'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.



Tüm çalışanlarını kutlayan Ahmet Ağaoğlu "Sağlık ekibimiz, teknik ekibimiz, aşçılarımız, şoförlerimiz, tüm personelimiz. Hepsi birlik oldu. Biz bir duvar ördük, ben o duvarda tek bir tuğlayım. En ufak sarsıntıda arkamızı dönüp gitseydik, geçmiştekiler yaşanırdı." dedi.



"BİZ PLANIMIZI YAPTIK VE BAŞARDIK"



Bordo-mavili takımın şampiyonluğuyla ilgili açıklama yapan Ağaoğlu "Biz Şubat'ta planlamayı yaptık. Mart'ta hocamız listeyi verdi. Nisan-Mayıs'ta transferlerin %80'ini bitirmiştik. Mart'ta kamp tarihi belliydi. Bu sene de belli ayrıca. Tarih belli, yer belli. Hazırlık maçları programı da belli. Bizim kimseyle hesabımız yok. Üzerimize gelsinler ama biz önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.



"BU ŞAMPİYONLUKTA BİR ŞEY ARAMAYIN"



Ahmet Ağaoğlu ayrıca "Trabzonspor'un şampiyonluğunun altında bir şey aramayın! Bizim yaptığımızı yapın, başarılı olursunuz. Planınız programınız yoksa başaramazsınız! Şampiyonlar Ligi planımız belli. Trabzonspor'un planını uygularsanız sizde başarılı olursunuz. Değerli hocamıza, futbolcularımıza, taraftarlarımıza, camiamıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.



"ŞAMPİYONLUKTAN BAHSETMEDİM"



Basın toplantısında sözlerine devam eden Ağaoğlu "Benim ağzımdan 'Şampiyonuz' cümlesi hiç çıkmadı. Sporun temel prensibi rakibe saygıdır. Geldiğimiz zamanki durumu hatırlayın. Ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmiş kulüp. Sürdürülebilir başarı için idari ve finansal yapı sağlam olmalı" açıklamasını yaptı.



FENERBAHÇE'YE CEVAP



Ahmet Ağaoğlu ayrıca "İnsanlar bugün hak, hukuktan bahsediyor ama 35 senedir futbol aleminin içerisindeyim. Bu sene hiç konuşmadım. Konuşursam, anlatacak çok şeyim var. Bir daha bizi asla o topun içerisine çekemezler. Bizim hocam sadece bir kere nazikçe hakemle ilgili konuştu. Yöneticilerimizden hakem duydunuz mu? Planlı, programlı hareket etmeyenlere verecek cevabımız yok. Alkışlayanlardan, alkışlamayanlardan Allah razı olsun. Başarı için Trabzonspor'u örnek alsınlar." dedi.





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