Ligde şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da milli oyuncu Dorukhan Toköz tarihe geçti.



Bordo mavili takımla şampiyonluğa ulaşan milli oyuncu, iki sene üst üste farklı takımla şampiyon olan ikinci oyuncu olarak tarihe geçti.



Bu başarıyı elde eden ilk futbolcu 2001/02 sezonunda Galatasaray, 2002/03 sezonunda Beşiktaş ile şampiyon olan Sergen Yalçın'dı.



Dorukhan Toköz, Antalyaspor ile oynanan şampiyonluk maçında 1 de gol attı.



"HEP BİRLİKTE ŞAMPİYON OLDUK"



Dorukhan Toköz, maç sonunda "Bugün gol attım, Abdülkadir Ömür iki asist yaptı, Uğurcan Çakır penaltı kurtardı. Bu kulüpte tüm çalışanlar bize çok iyi baktı. Allah hepsinden razı olsun. Biz çok iyi arkadaş olduk. Hocalarımız çok iyi, hep birlikte şampiyon olduk." dedi.





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