2021/22 sezonu şampiyonu Trabzonspor

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2021/22 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.



Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor aldığı beraberlikle birlikte 3 hafta kala şampiyonluğu kazandı.



En erken şampiyonluk rekorunu egale eden Trabzonspor'a beraberliği ve şampiyonluğu getiren golleri 3. dakikada Andreas Cornelius ve 62. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Uğurcan Çakır, 56. dakikada Fredy'nin penaltısında gole izin vermedi.



Fraport TAV Antalyaspor'un golleri ise 51. dakikada Alassane Ndao ve 80. dakikada Haji Wright'tan geldi.



Trabzonspor, bu beraberlikle birlikte puanını 77'ye yükseltti. Fraport TAV Antalyaspor ise puanını 52 yaptı.



Trabzonspor, gelecek hafta Atakaş Hayaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.



TRİBÜNLERDE 41.461 TRABZONSPORLU



Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da taraftarlar, Medical Park Stadı'nı tamamen doldurarak takımlarına coşkuyla destek verdi.



Karşılaşmanın satışa çıkarılan biletlerini 5 dakika süre içerisinde bitiren taraftarlar, 41 bin 461 kişilik stadın tamamını doldurdu.



Taraftarlar, takımlarına şampiyonluk için beraberliğin yettiği karşılaşmada, tezahüratlarla bordo-mavililere büyük destek verdi.



TRABZONSPOR 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor'da geçen hafta Adana Demirspor maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.



Bruno Peres'in yokluğunda Siopis, Ahmetcan Kaplan'ın yerine Puchacz, Kouassi'nin yerine de Djaniny 11'de görev aldı.



NWAKAEME YEDEK



Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor maçında sakatlanan ve ligdeki Adana Demirspor maçında oynayamayan Anthony Nwakaeme, kadroda yer aldı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, Nijeryalı oyuncuyu yedek kulübesinde oturttu.



TRİBÜNDE PANKARTLAR



Taraftarlar, maç öncesi maraton tribününde iki farklı dev pankart açtı. Pankartların birinde avcı kıyafetiyle Abdullah Avcı yer alırken, sırtındaki tüfeğin ucunda bir kanarya, yerde bir aslan ve 'O sene bu sene pankartı' tutan bir kartal yer aldı. Pankartta ayrıca "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor" ve "Oley oley bize her yer Trabzon" yazıları da yer aldı.



Diğer pankartta ise 2010-2011 sezonunun başkanı Sadri Şener ve eski başkanların yanı sıra efsane futbolculara yer verildi. Pankartın en alt kısmında ise CAS davası için İsviçre'ye giden ve dönüşte yorgun düşerek havalimanında koltuklar üzerine uyuyakalan başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın görseli yer aldı. Pankartın üzerinde "Üzülme davanın sahibi haktır, hak olan davada zafer muhakkaktır." ifadesine yer verilerek Trabzonspor'un 8 şampiyonluk kupası kazandığı iddia edildi.



TRABZONSPOR GOLLE BAŞLADI



Trabzonspor maça coşkulu bir oyunla ve hemen ilk dakikalarda gelen golle başladı.



3. dakikada arka arkaya paslar sonrası Abdülkadir Ömür'ün ortasında top Boffin'i geçti ve Andreas Cornelius'a boş kaleye dokunmak kaldı. Bordo mavililer, bu golle öne geçti ve tribünlerde büyük bir coşku yaşandı.



GOLDEN SONRA DA BASKI SÜRDÜ



Trabzonspor, golden sonra da baskısını sürdürdü. 6. dakikada Djaniny'nin vuruşunda Boffin gole izin vermedi. Oyunu tamamen Antalyaspor yarı sahasına yıkan Trabzonspor, ön alanda yaptığı agresif pres sonucu kazandığı toplarla atak devamlılığını sağladı.



WRIGHT'IN GOLÜNDE OFSAYT BAYRAĞI HAVADA



Antalyaspor, ilk 15 dakikanın ardından takım boyunu kısaltıp Fernando, Luiz Adriano, Fredy ve Haji Wright'ın pas bağlantılarını kurmasıyla birlikte oyuna denge getirmeye başladı.



Etkili ataklar da yapmaya başlayan Antalyaspor, 30. dakikada Haji Wright ile fileleri de havalandırdı ancak ofsayt nedeniyle bu gol geçersiz sayıldı.



İlk yarının son 15 dakikasında Trabzonspor savunma güvenliğini ön plana alırken, Antalyaspor ise ceza sahası dışından şutlarla şansını denedi.



Bordo mavililer, devreye Cornelius'un golüyle 1-0 önde gitti.



NDAO SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ



FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, ikinci yarıya Doğukan Sinik yerine Houssam Ghacha ile başladı.



İkinci 45 dakikaya etkili başlayan taraf Trabzonspor oldu. Abdülkadir Ömür ve Visca ile gol fırsatları yakalayan Trabzonspor farkı artıramadı.



Hızlı gelişen atakta Antalyaspor, eşitliği sağladı.



51. dakikada oyuna yeni giren Ghacha'nın ortasında Alassane Ndao arka direkte dokunarak fileleri havalandırdı.



UĞURCAN ÇAKIR PENALTIDA GOLE İZİN VERMEDİ.



Golden sonra Trabzonspor oyun disiplinini korumakta zorlandı. Antalyaspor, üst üste ataklarla üstünlük golüne yaklaştı. 55. dakikada da Siopis'in ceza sahası içinde Ndao'ya yaptığı faul sonrası Antalyaspor penaltı kazandı.



Fredy'nin 56. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.



UĞURCAN'IN KURTARIŞININ MORALİYLE GOL GELDİ



Uğurcan'ın kurtardığı penaltıyla moral bulan Trabzonspor, bir anda yoğun bir baskı kurdu. Arka arkaya ataklar sonrası bordo mavililer, Dorukhan Toköz'ün golüyle tekrar öne geçti.



Abdülkadir Ömür, maçtaki ikinci asistini yapmayı başardı ve bunu Trabzonspor kariyerinde ilk defa yakaladı.



HAJI WRIGHT EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Trabzonspor, 2-1 öne geçtikten sonra temkinli bir oyunu tercih etti ve çok adamla savunmada kaldı. Antalyaspor, tüm hatlarıyla yüklenmeye başladı.



Antalyaspor, 80. dakikada korner sonrası oluşan karambolde Haji Wright'ın golüyle bir kez daha eşitliği sağladı.



TRABZONSPOR ŞAMPİYON!



Kalan dakikalarda Trabzonspor, Antalyaspor ataklarına karşı savunmada hata yapmadı ve 2-2'lik sonuçla şampiyonluğunu ilan etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada ilk etkili atağında Trabzonspor, golü buldu. Djaniny'in pasıda sol taraftan son çizgiye doğru inen Abdülkadir Ömür, topu Cornelius'a yerden aktardı. Bu futbolcu da altı pas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

25. dakikada sağ taraftan Visca'ın pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

30. dakikada Fernando'nun pasında, ceza alanı içinde Wright, kaleci Uğurcan Çakır'dan kurtardığı topu filelere gönderdi ancak bu oyuncu ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

42. dakikada Ndao'nun ceza alanı içinde yakın mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Cornelius'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Boffin, tehlikeyi uzaklaştırdı.

51. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Wright'ın pasında Hamsik'in müdahale etmeye çalıştığı top Ghacha'nın önüne düştü. Bu futbolcunun pasında altı pas içinde Ndao, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

54. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

55. dakikada Siopis, ceza alanı içinde Ndao'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada Fredy'in kullandığı penaltıda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çeldi.

63. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün şık pasında Dorukhan Toköz, yerden sert vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1

78. dakikada Adriano'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

80. dakikada konuk takım tekrar beraberliği sağladı. Güray Vural'ın ceza alanı dışından şutunda, top Wright'ın önünde kaldı. Bu futbolcu da altı pas içinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

Maçın uzatma dakikaları oynanırken, bir grup taraftar karşılaşmanın sona erdiğini sanarak sahaya girdi. Yaklaşık 5 dakika duran karşılaşma yapılan anonsun ardından taraftarların sahadan çıkması sonrası tekrar başladı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hugo, Denswil (Dk. 86 Serkan Asan), Puchacz, Siopis (Dk. 59 Bakasetas), Hamsik (Dk. 72 Berat Özdemir), Visca, Abdulkadir Ömür, Djaniny (Dk. 73 Kouassi), Cornelius (Dk. 86 Koita)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 73 Gökdeniz Bayrakdar), Veysel Sarı, Naldo (Dk. 87 Kudryashov), Güray Vural, Fredy, Fernando, Ndao (Dk. 73 Sinan Gümüş), Doğukan Sinik (Dk. 46 Ghacha), Adriano (Dk. 87 Floranus), Wright

Goller: Dk. 3 Corneilus, Dk. 63 Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Dk. 52 Ndao, Dk. 80 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Visca, Dk. 66 Hamsik, Dk. 90+3 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 43 Veysel Sarı, Dk. 57 Naldo, Dk. 90+3 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)





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