Visar Bekaj: 'Nasibimiz neyse onu aldık'

Hatayspor'un file bekçisi Visar Bekaj, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.



Visar Bekaj yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah! Öncelikle her şey Allah'tan. Nasibimiz neyse o." dedi.



Bekaj ayrıca, "İlk yarıda iyi durduk. Gol dışında pozisyonlara da girdik. Galatasaray'ın ikinci yarı baskıyla başlayacağını biliyorduk. Mücadeleyle ayakta kaldık." ifadelerini kullandı.



"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"



Cemali Sertel ise karşılaşmanın ardından, "Murat Şahin hoca yeni geldi ve kısa sürede verebileceğini verdi. Korkmadık, tribün anlamında deplasmanda oynadık ama elimizden geleni yaptık. Çıkışa geçmek ve ligde kalmak istiyoruz. Hocamız, bize inandığını söyledi. Onun enerjisiyle bu takımı ligde tutacağımız inanıyorum. Üç senedir golüm yoktu, geçen hafta dayımı kaybettim ve attığım golü ona armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.



