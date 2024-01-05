Tayyip Talha Sanuç: "Rizespor maçını kazanmak istiyoruz"

Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tayyip Talha Sanuç: 'Rizespor maçını kazanmak istiyoruz'
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05 Ocak 2024 22:34
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara geri dönen Tayyip Talha Sanuç, maçın ardından konuştu.

Tayyip Talha Sanuç, "Kazanmamız gereken bir maçtı ve mutlak 3 puan istiyorduk. Bu sonuç bize yakışmadı. 9 ay sonra bir maçta oynadım. İlk maçımda bu sonuçla ayrılmak benim adıma üzücü. Yeterince kırılgan davrandık ama artık güçlü bir şekilde, sorumluluk alarak bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor. Bundan sonra da çok çalışarak iyi oynayabileceğimize inanıyorum" dedi.

Başarılı futbolcu ayrıca, "Önümüzde Rizespor maçı var. İnşallah o maçta bize yakışan futbolu oynar, taraftarımızı 3 puanla sevindiririz." sözlerini sarf etti.

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