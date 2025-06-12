NBA başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın NBC ile yaptığı sürpriz medya anlaşmasının kendisini dahi şaşırttığını itiraf etti.NBA efsanesi Jordan, bu kez parkelere değil, ekranlara geri dönüyor. NBC ile yaptığı özel katkı sağlayıcı anlaşmasıyla NBA yayınlarında aktif rol alacak olan Jordan, medya karşısında her zaman mesafeli duruşuyla tanınmasına rağmen sürpriz bir kararla kamuoyunun önüne çıkmaya hazırlanıyor.Silver, Dan Patrick Show'a konuk olduğu programda Jordan'ın NBC ile yaptığı anlaşmaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Silver, ilk duyduğunda bunun gerçekleşeceğine inanmadığını itiraf etti:Silver, bu anlaşmada herhangi bir rolü olmadığını da özellikle vurguladı ve tüm krediyi Jordan ile NBC çalışanları arasındaki eski dostluklara verdi. NBC, Jordan'ın aktif oyunculuk yıllarında NBA yayınlarının ana kanalıydı ve Jordan'ın o dönemden kalan birçok kişisel ilişkisi bulunuyor.Jordan'ın bu kararı almasında, LeBron James, Stephen Curry ve James Harden gibi yıldızların modern taraftarlar tarafından yeterince takdir edilmediğini düşünmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Kaynaklara göre Jordan, kendi hayran kitlesinin bu oyunculara yönelik eleştirilerini yumuşatmak istiyor.Öte yandan Jordan'ın NBC'deki rolü karşılığında 40 milyon dolar alacağına dair çıkan söylentiler yalanlandı.