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Pedro Malheiro'dan transfer iddialarına yanıt geldi!

Trabzonspor'da Samsunspor karşısında alınan beraberliğin ardından Pedro Malheiro konuştu.

calendar 25 Mayıs 2025 22:40 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 22:46
Fotoğraf: AA
Pedro Malheiro'dan transfer iddialarına yanıt geldi!
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Trabzonspor'da Pedro Malheiro karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DAHA İYİ OLACAĞIZ

Samsunspor karşısında 2 dakikada 2 gole imza atan sağ bek Pedro Malheiro maçı değerlendirerek, "Sezon genelinde basit hatalardan yediğimiz goller vardı bugün de belki maçı kazanmaya çok yakındık ama olmadı. Daha iyi oynamaya çalışan ve oynayan bizdik. Hocamızın gelişinden sonra değişimler var. İyi bir futbol ortaya koyabildiğimizi düşünüyorum ama eksik olan şeyler yaptığımız basit hatalar oldu. Sezon boyunca bunun sıkıntısını çektik. Bundan artık ders çıkararak öğrenerek önümüzdeki sezon daha iyi bir takım olacağımızı ve bunun meyvesini alacağımızı düşünüyorum" dedi.

AVRUPA'DA OLMAK İSTİYORDUK

Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Pedro Malheiro," Trabzonspor genelinde değerlendirecek olursak Trabzonspor'un kimliğinden uzaktı. En üstte olarak şampiyonluk mücadelesi vermemiz gerekirdi. Bizim adımıza sezonu kurtarabileceğimiz bir final vardı ama olmadı. Bu da bizi üzdü. Bireysel olarak bakarsak pozisyonum da gereği fazla gol katkısı veremeyebilirsiniz ama bu sezon böyle olmadı. İstatistik olarak iyi bir sezon geçirdim ama Trabzonspor olarak iyi değildik. Kupayı kazanmak ve Avrupa'da olmak istiyorduk" ifadelerini kullandı.

SU İÇERKEN GOL GELMESİ…

Pedro Malheiro su içtiği anlarda Samsunspor'un ikinci golünün gelmesi ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Gol sonrası kulübeye gelip su içmek ve birazcık dinlenmek istedim. Rakip sahada mutlaka oyuncu vardır dedim ama sonrasında kimseyi görmedim. Salih'e seslendim ama olmadı. Biri mutlaka vardır dedim ama sırtım dönüktü. Az önce de ifade ettik ufak şeylerden kaybediyoruz. Gerçekten sırtım dönüktü ve rakibin hemen başlatacağını düşünmedim" dedi.

TRABZONSPOR'DA MUTLUYUM

Portekiz basınında çıkan transfer iddialarını yanıtlayan Pedro Malheiro, "Bu konuları inanın hiç düşünmüyorum. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpteyim. Türkiye'nin en büyük takımından biriyim. Burada mutluyum ve 2028 yılına kadar kontratım var."


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