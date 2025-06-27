27 Haziran
Derry City-Drogheda Utd
0-05'
27 Haziran
Bohemian FC-Sligo Rovers
0-07'
27 Haziran
Cork City-St. Patrick's Athletic
0-07'
27 Haziran
Galway United FC-Shelbourne
0-08'
27 Haziran
Shamrock -Waterford FC
22:00
27 Haziran
FC Midtjylland-Silkeborg
2-0
27 Haziran
WSG Tirol-Austria Lustenau
2-2
27 Haziran
Westerlo-K. Lierse SK
2-1
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
27 Haziran
EIF-PK-35
2-0
27 Haziran
TPS-JaePS
4-2
27 Haziran
Athlone Town-Bray Wanderers
0-06'
27 Haziran
Dundalk-Cobh Ramblers
0-05'
27 Haziran
Treaty United-Finn Harps
0-07'
27 Haziran
Wexford FC-Kerry FC
0-16'
28 Haziran
Criciuma-Avai FC
02:30
27 Haziran
IK Brage-Sandvikens IF
1-290'
27 Haziran
Varbergs BoIS FC-Utsiktens BK
1-1
27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
1-1

Oturarak Voleybol 1'inci Lig Şampiyonu Kahramanmaraş oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1'inci Ligi Final Etabı'nda kazanarak Kahramanmaraş şampiyon oldu.

calendar 27 Haziran 2025 19:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Oturarak Voleybol 1'inci Lig Şampiyonu Kahramanmaraş oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1'inci Ligi Final Etabı, Aksaray'da tamamlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Takımı Kaptanı Gazi Mehmet Orçan, "Bu takımı yeni kurduk. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak tamamladık ve bu başarıyı arkadaşlarımızla birlikte kutlarken oldukça duygulandık. Süper Lig'e birinci olarak çıkarak sağlam bir temel attık" dedi.

Şampiyonluğu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor kazanırken, Diyarbakır Ortopedik Engelliler Takımı 2'nci, Ankara ESP ise 3'üncü oldu.

25-27 Haziran tarihleri arasında Oturarak Voleybol 1'inci Ligi Final Etabında 12 takım mücadele ederken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ve Diyarbakır Ortopedik Engelliler, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu. Final maçında namağlup olarak gelen Kahramanmaraş ile Diyarbakır Ortopedik Engelliler karşı karşıya geldi. Maçı Kahramanmaraş 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Karşılaşma sonunda takımların kupalarını TVF Oturarak Voleybol Koordinatörü Onur Hoşnut ile Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Arslan Yıldız takdim etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor oyuncuları kupa ile birlikte erik dalı eşliğinde şampiyonluğu kutladılar.


TVF Oturarak Voleybol Koordinatörü Onur Hoşnut, "Üç günlük maceranın sonuna geldik. Harika bir turnuvayı geride bıraktık. Ligin 3'üncüsü Ankara'dan ESP takımı oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile Diyarbakır Ortopedik Engelliler takımı Süper Lig'e yükseldi. Birinci Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor olurken, 2'nci ise Diyarbakır Ortopedik Engelliler oldu. Oturarak voleybola olan ilgi her geçen gün artıyor" dedi.

"BU ŞAMPİYONLUĞU TER AKITARAK ALDIK"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor takım kaptanı Gazi Mehmet Orçan ise, "Bu takımı yeni kurduk. Başarı çok güzel bir duygu. Kahramanmaraşımızı sporla tanıtmak gurur verici. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak tamamladık ve bu başarıyı arkadaşlarımızla birlikte kutlarken oldukça duygulandık. Süper Lig'e birinci olarak çıkarak sağlam bir temel attık. Bundan sonra Süper Lig'de de yerimizi koruyup, inşallah orada da şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Bu bizim takım olarak başlangıcımız. Güzel ve istekli bir mücadeleyle şampiyonluk geldi. Bu şampiyonluğu ter akıtarak kazandık. Kulüp Başkanımız Mustafa Çakmak'a ve kulübü kurarken bize destek olan Türkiye Voleybol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Son iki yıldır Oturarak Voleybol branşı federasyonumuz bünyesinde gelişmeye devam ediyor ve daha da iyi noktalara ulaşacak" dedi.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.