Milli Judocular, şampiyonalar için Samsun kampında!

Ümit ve genç milli judocular, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlık yapıyor.Samsun TOHM'da ümit ve genç kategorilerinde 42 milli judocu, ortak kampta antrenmanlarını sürdürüyor.Ümit ve Genç Milli Takım Başantrenörü Sinan Sandal, AA muhabirine, Samsun'daki ortak kampta milli takım sporcularının beraber antrenman yapma imkanı bulduklarını söyledi.Kampın 19 Temmuz'a kadar süreceğini belirten Sandal,dedi.EYOF ile Avrupa Kupası'na beşer sporcuyla katılacaklarını dile getiren Sandal,diye konuştu.