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Mauro Icardi'den alaycı paylaşım

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine olumsuz yorumda bulunanlarla alay etti.

calendar 23 Temmuz 2025 16:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mauro Icardi'den alaycı paylaşım
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Galatasaray'da Icardi geçen sezon çok ağır bir sakatlık geçirmiş, Kasım ayından bu yana sahalardan uzak kalmıştı. Henüz yeni yeni antrenmanlarda yerini alan Arjantinli yıldız, sosyal medyada da etkisini gösteriyor.

ALAY ETTİ

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine olumsuz yorumda bulunanlarla alay ederek, filtreyle yapılmış şişman bir versiyounu paylaştı. Bu versiyonun altına "Futboldan uzak olduğum 7 ay sonrası nefret edenlerin gördüğü" şeklinde bir not düştü.

Arjantinli yıldız, bu fotoğraftan hemen sonra güncel fiziğini paylaştı.

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