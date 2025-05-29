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Masa Tenisi Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de başladı.

calendar 29 Mayıs 2025 16:20 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 16:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Masa Tenisi Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası başladı
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Kırşehir Spor Salonu'nda 28 takım ve 500'ün üzerinde sporcu ile antrenörün katıldığı müsabakalar 4 gün sürecek.

Masa Tenisi İl Temsilcisi ve ulusal hakem Levent Yılmaz müsabakada görev alan hakemlerinin tamamına yakınının Kırşehir hakemleri olduğunu söyledi.

Şampiyonada seyir zevki yüksek müsabakaların olacağını ifade eden Yılmaz, "Türkiye'nin dereceye giren 500 sporcusu burada yarışıyor. Burada birinci olan sporcularımız, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor. İlk gün takım maçlarımız oluyor ardından ferdi maçlarımız olacak. Kırşehir'de masa tenisi çok sevilen bir spor, ilgimiz çok fazla. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor il Müdürü Yasin Çakmakçı da şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.


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