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Manchester United'da 52 milyon euro'luk Kean hedefi!

Manchester United, Fiorentina forması giyen İtalyan golcü Moise Kean ile ilgileniyor.

calendar 23 Haziran 2025 16:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da 52 milyon euro'luk Kean hedefi!
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Manchester United, forvet transferinde yeni bir hedefe yöneldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Fiorentina'dan Moise Kean ile ilgileniyor.

Manchester United'ın, sezon içerisinde birçok maçta Kean'ı takip ettiği kaydedildi.

52 MİLYON EURO


Moise Kean'ın, Fiorentina ile sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında 52 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Manchester United'ın, 25 yaşındaki futbolcu için bu rakamı ödemeye sıcak baktığı aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A RET

Suudi Arabistan'dan Al Qadisiyah da Kean'a 3 yıllık sözleşme ve yıllık 15 milyon euro net ücret teklif etti. Ancak İtalyan futbolcu, Dünya Kupası sezonu öncesi Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünmüyor.

SEZON PERFORMANSI

Fiorentina'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Kean, 25 gol attı ve 3 asist yaptı.


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