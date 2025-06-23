Manchester United'da 52 milyon euro'luk Kean hedefi!

Manchester United, forvet transferinde yeni bir hedefe yöneldi.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Fiorentina'dan Moise Kean ile ilgileniyor.Manchester United'ın, sezon içerisinde birçok maçta Kean'ı takip ettiği kaydedildi.Moise Kean'ın, Fiorentina ile sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında 52 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Manchester United'ın, 25 yaşındaki futbolcu için bu rakamı ödemeye sıcak baktığı aktarıldı.Suudi Arabistan'dan Al Qadisiyah da Kean'a 3 yıllık sözleşme ve yıllık 15 milyon euro net ücret teklif etti. Ancak İtalyan futbolcu, Dünya Kupası sezonu öncesi Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünmüyor.Fiorentina'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Kean, 25 gol attı ve 3 asist yaptı.