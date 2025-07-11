ESPN'den Brian Windhorst'ün açıklamalarına göre Los Angeles Lakers, yıldız oyuncu LeBron James'in takımda geçireceği son sezona hazırlanıyor olabilir.Windhorst, bu durumuifadeleriyle dile getirdi.LeBron'un yaz dönemini memleketi Ohio'da geçirmesi, Cleveland Cavaliers'a geri dönüş ihtimallerini gündeme getirdi. Ancak mevcut şartlar göz önüne alındığında bu senaryo oldukça düşük ihtimalli.James'in Lakers'tan bir "buyout" (sözleşme feshi) yoluyla ayrılması hâlinde Cavaliers'ın maaş sınırları nedeniyle onu kadrosuna katması teknik olarak mümkün değil.Windhorst,dedi.LeBron James, 2018 yılında Cleveland'dan ayrılarak Lakers'a katılmış ve bu süreçte takımıyla bir NBA şampiyonluğu kazanmıştı.