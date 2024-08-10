Gençlerbirliği, Moussa Djitte'yi transfer etti

Gençlerbirliği, Senegalli santrafor Moussa Djitte ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Gençlerbirliği, Moussa Djitte'yi transfer etti
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10 Ağustos 2024 16:06
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Senegalli santrafor Moussa Djitte'yi kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu sisteminde yer alan bilgiye göre, kırmızı-siyahlı kulüp 24 yaşındaki golcü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giyen Djitte, 31 maçta 13 gol atmıştı.

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