Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Senegalli santrafor Moussa Djitte'yi kadrosuna kattı.
Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu sisteminde yer alan bilgiye göre, kırmızı-siyahlı kulüp 24 yaşındaki golcü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giyen Djitte, 31 maçta 13 gol atmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu sisteminde yer alan bilgiye göre, kırmızı-siyahlı kulüp 24 yaşındaki golcü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giyen Djitte, 31 maçta 13 gol atmıştı.
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