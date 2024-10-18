Galatasaray'ın kilit ismi: Gabriel Sara

Galatasaray'ın transfer döneminde İngiltere ekibi Norwich'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Gabriel Sara son haftalardaki performansıyla dikkat çekti.
Sara, son üç maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı. Fenerbahçe ağlarını sarsan, Kasımpaşa ve Alanya maçlarında servis yapan 25 yaşındaki yıldız Antalyaspor karşısında da önemli hücum ayaklarından olacak.
Sara, son üç maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı. Fenerbahçe ağlarını sarsan, Kasımpaşa ve Alanya maçlarında servis yapan 25 yaşındaki yıldız Antalyaspor karşısında da önemli hücum ayaklarından olacak.