Galatasaray'ın kilit ismi: Gabriel Sara

Galatasaray'ın yaz transferinde Norwich'ten kadrosuna kattığı Gabriel Sara, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın kilit ismi: Gabriel Sara
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18 Ekim 2024 11:41
Galatasaray'ın transfer döneminde İngiltere ekibi Norwich'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Gabriel Sara son haftalardaki performansıyla dikkat çekti.

Sara, son üç maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı. Fenerbahçe ağlarını sarsan, Kasımpaşa ve Alanya maçlarında servis yapan 25 yaşındaki yıldız Antalyaspor karşısında da önemli hücum ayaklarından olacak. 
 
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