Galatasaray evinde kazandı ve 7. zaferini aldı!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray evinde kazandı ve 7. zaferini aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2024 19:58
Son güncelleme 24 Kasım 2024 20:03
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takım bu sonuçla 7. galibiyetini aldı. Cizre Belediyespor ise 6. mağlubiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Oğuzhan Karasu, Patry, Onur Günaydı, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Selim Kalaycı, Kovar, Aykut Acar)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Mejias, Uriarte, (Semih Çelik, Caner Çiçekoğlu, Çağatay Durmuş)

Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 25-20

Süre: 123 dakika (27, 32, 36, 28)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery