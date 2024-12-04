Galatasaray'da yerliler görüşme odasına

Galatasaray, bazı yerli oyuncularının sözleşmelerini uzatmak ve zam yapmak için harekete geçti.

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yerliler görüşme odasına
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04 Aralık 2024 12:54
Her iki kulvarda da namağlup ilerleyen Galatasaray yönetimi yerli oyuncularıyla peş peşe masaya oturacak.

Kanun gereği Türk futbolcularla döviz cinsinden değil; TL üzerinden sözleşme yapılması nedeniyle yerli oyuncuların mukavelelerine düzeltmeler gelecek.

METEHAN'LA PRENSİP ANLAŞMASI

Altyapıdan yetişen ve 11'e yerleşen Metehan Baltacı'yla hem sözleşme uzatılacak hem de genç futbolcuya zam yapılacak. Sarı-kırmızılılar, Metehan'ın temsilcileriyle bir süre önce başlanan görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı. Takımın en düşük yıllık ücretlerinden birine sahip genç futbolcunun mukavelesi yenilenecek ve zam yapılacak.

KAAN AYHAN

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı diğer bir isim ise Kaan Ayhan. Okan Buruk'un oyun anlayışının en kritik parçalarından olan tecrübeli futbolcunun mukavelesi Haziran 2026'da sona eriyordu. Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin iki yıl uzatılması konusunda oyuncu tarafıyla büyük ölçüde el sıkıştı. Yaklaşık 20 milyon TL kazanan Kaan Ayhan'ın yıllık ücretinde de enflasyon artışına gidilecek.

BERKAN, ABDÜLKERİM, BARIŞ

Sarı-kırmızılılar Berkan Kutlu, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz'la da nikah tazelemek istiyor.

DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Berkan'a zamlı bir teklif yaptığı ve 26 yaşındaki futbolcudan dönüş beklediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar daha önce Yunus Akgün'ün yıllık ücretini 16 milyon TL'den 50 milyon lira bandına çıkarılması için prensip anlaşması sağlamıştı. 

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