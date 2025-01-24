Fenerbahçe'de imza günü: Milan Skriniar!

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar ile bugün (cuma) sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de imza günü: Milan Skriniar!
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24 Ocak 2025 09:28
Fenerbahçe, ara transfer döneminin en büyük çalımını atmış, Galatasaray'ın peşinde olduğu Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirmişti.

Fenerbahçe, yıldız savumacıya henüz imza attırmadı. Perşembe günü, Paris Saint-Germain ve oyuncunun evrak işlerinin tamamlanması için mesai harcandı. Skriniar'ın bugün (cuma) detaylı sağlık kontorlünden geçirilmesi bekleniyor. Ardından Slovak stoperle 4.5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

GÖZTEPE'DE KADRODA OLABİLİR

Transferinin bugün açıklanması beklenen Milan Skriniar'ın herhangi bir sakatlığı bulunmuyor.

Yıldız savunmacı, bu sezon PSG'de ligde 5 karşılaşmada 381 dakika süre aldı. En son 22 Kasım'daki Toulouse mücadelesinde sahaya çıkan Skriniar, 90 dakika görev yaptı. Başarılı oyuncunun maç eksiği bulunmasına rağmen Göztepe karşısında kadroda olması bekleniyor.

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