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Clippers, Chris Paul ile 1 yıllık 3.6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Los Angeles Clippers, veteran oyun kurucu Chris Paul ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

calendar 22 Temmuz 2025 11:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Clippers, Chris Paul ile 1 yıllık 3.6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
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Los Angeles Clippers, veteran oyun kurucu Chris Paul ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

NBA muhabiri Chris Haynes'e göre Paul, Clippers ile 1 yıllığına 3.6 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Clippers basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, Sportskeeda'dan Mark Medina'ya şu açıklamaları yaptı:

"Chris, Clippers forması giymiş en etkili oyunculardan biri ve kariyerinin bu bölümünde yeniden aramıza dönmesi son derece anlamlı."


Geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs formasıyla 8.8 sayı, 7.4 asist, 3.6 ribaunt ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalayan Paul, kariyerinde 11 kez All-NBA seçildi. Clippers'ta 2011 ile 2017 yılları arasında forma giyen tecrübeli oyun kurucu, ilk beş sezonunda MVP sıralamasında ilk yedi içinde yer aldı ve her sezon All-Defensive Takımı'na seçildi. Paul, aynı zamanda kulüp tarihinin en çok asist yapan oyuncusu (4,023).

Paul, 2017'de James Harden'la birlikte oynayacağı Houston Rockets'a takaslanarak Clippers'tan ayrılmıştı. İkili, bu sezon Los Angeles'ta yeniden bir araya gelecek.

Yaklaşan sezon, 40 yaşındaki Paul için NBA'deki 21. sezonu olacak. Paul, NBA tarihinde 20 veya daha fazla sezon geçiren yalnızca 11 oyuncudan biri olurken, bu başarıya ulaşan aktif diğer tek oyuncu ise LeBron James.

Paul, 2023'te Phoenix Suns formasıyla yer aldığı playofflardan bu yana yeniden playoff görmedi. Clippers ise geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nı beşinci sırada tamamlamış, ancak ilk turda Denver Nuggets'a elenmişti. Paul'un hala bir NBA şampiyonluğu bulunmuyor.

Hall of Fame adaylığı neredeyse kesin olan Paul, Clippers'ın yaz dönemindeki son hamlesi oldu. Ekip daha önce Bradley Beal ve Brook Lopez ile sözleşme imzalarken, John Collins'i de kadrosuna kattı.

"Chris, top hakimiyeti, oyun kuruculuğu ve şut yeteneğiyle arka alanımıza güç katacak," diyen Frank, sözlerine şöyle devam etti: "Yedek oyun kurucu olarak bize katılıyor ve koç Tyronn Lue'nun vereceği her rolü heyecanla kabul etmeye hazır. Bu grubun bir parçası olmak istiyor ve onun yeniden bizle olmasından dolayı şanslıyız."

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